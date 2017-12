Schuttevaer Premium Achterschip Cdt Fourcault brandt uit in Antwerpse Stadshaven Facebook

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 december brak brand uit in het achterschip van het expeditieschip Cdt. Fourcault, gemeerd in het Kattendijkdok in de Stadshaven van Antwerpen.

1 / 1 De dekhut op het achterschip van de Cdt. Fourcault brandde vrijwel volledig uit. (Foto Justin Gleissner) De dekhut op het achterschip van de Cdt. Fourcault brandde vrijwel volledig uit. (Foto Justin Gleissner)

Een compartiment onder het achterdek, waarboven een helikopterdek werd aangelegd, brandde volledig uit. Vier bemanningsleden die aan boord de nacht doorbrachten, wisten tijdig van boord te komen en zich in veiligheid te brengen. De brandweer slaagde er ook nog in de scheepshond van boord te halen. Niemand werd gewond.

Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer ontstond het vuur in het achterschip waar zich ook een werkplaats bevond. Er ontstond daarbij grote rookontwikkeling, die de blussingswerken bemoeilijkte en die het vlakbij gelegen Havenhuis volledig omhulde.

Tweede probleem was het vele bluswater dat in het brandende compartiment werd gepompt. Het verzamelde zich onderaan in de bilges van het schip en steeg tot boven de onderste dekplaten. Het schip, 500 ton groot en 58 m lang, maakte daardoor slagzij zodat het gevaar voor kapseizen niet denkbeeldig was. Na het blussen moest het schip dan ook nog worden leeggepompt. Tijdens de werkzaamheden sloot de politie een gedeelte van de Madrasstraat af voor alle verkeer.

De Commandant Fourcault, thans varende onder Panamese vlag, werd gebouwd op de Chantier Naval de Rupelmonde in 1968 en diende eerst als loodstender en dan als opleidingschip voor de kustvaartschool in Oostende. In 1992 werd het opgelegd totdat in 2000 de firma Seatec er zich over ontfermde. Deze rustte het schip uit als ‘auxiliary' voor duikexpedities en bergingsoperaties. (JG)