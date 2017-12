Schuttevaer Premium Werkendam: gewonde van schip gehaald Facebook

WERKENDAM 28 december 2017, 00:34

De bemanning van patrouilleboot RWS 21 van Rijkswaterstaat heeft woensdagavond 27 december een gewond bemanningslid van een binnenschip gehaald. Dat meldt gezagvoerder Tjeerd van Rijkswaterstaat op zijn Twitteraccount.

De gewonde is voor onderzoek met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Bij de operatie was ook de wijkagent van Werkendam betrokken. Deze werd door de bemanning van de RWS meegenomen naar het schip nadat hij aan de kant was opgepikt.

Over de oorzaak en de aard van de verwondingen wilde de woordvoerster van de politie niet zeggen. Ook is niet duidelijk waarom er een politieagent mee naar het schip moest. Het schip is inmiddels veilig afgemeerd, schrijft gezagvoerder Tjeerd. (BO)