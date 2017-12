Schuttevaer Premium Veerboot Koegelwieck raakt boei op Waddenzee Facebook

De snelle veerboot Koegelwieck van rederij Doeksen is woensdagmiddag 20 december rond 12.30 uur bij een vaart van Harlingen naar Terschelling op een lichtboei gevaren.

Bij de aanvaring raakte het schip lek en drong water één van de drie compartimenten binnen, waardoor ze scheef kwam te liggen. Na op eigen kracht naar Terschelling te zijn gevaren, kon ze na een korte inspectie in opdracht van ILT-Scheepvaart woensdagmiddag al weer terug varen naar Harlingen, begeleid door een boot van Rijkswaterstaat.

De dienstregeling zal voor het grootste deel gewoon worden gevolgd, omdat de andere snelboot van Doeksen, de ms Tiger, de vaarten over kan nemen. Het zal ongeveer een week duren voor de Koegelwieck weer in de vaart is.

Er ontstond lichte paniek onder de 118 opvarenden van de boot, maar er vielen geen gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk lag dichte mist ten grondslag aan de aanvaring, maar dat wordt niet bevestigd. (JL)