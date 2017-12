Schuttevaer Premium Ketting in schroef op Main Facebook

Twitter

Email EDDERSHEIM 11 december 2017, 14:43

Een Duits binnenvaartschip is vrijdag 8 december in de problemen gekomen op de Main ter hoogte van Eddersheim. Toen dit schip een ander schip opliep, werd het door harde zijwind en stroming verder in de richting van de linkeroever gedrukt en kwam te dicht in de buurt van een groene ton, die los werd getrokken.