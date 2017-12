Vissersboot slaat om bij Neeltje Jans: twee lichamen geborgen, derde nog vermist Facebook

NEELTJE JANS 4 december 2017, 16:55

Het omslaan van een vissersbootje buiten de Oosterscheldekering heeft zaterdag 2 december vermoedelijk de drie opvarenden tot slachtoffers gemaakt. Twee lichamen zijn gevonden, naar het derde wordt nog gezocht.

Zaterdagochtend vroeg vertrokken de drie uit Heeze naar het voormalig werkeiland Neeltje Jans. Toen zij niet tijdig thuis kwamen en contact niet mogelijk was, werd alarm geslagen. Daarop werd een grote zoekactie in gang gezet. De waterpolitie, de KNRM en de Kustwacht zochten het water af naar de vermisten. De zoekactie werd die nacht om 03.00 uur tijdelijk gestaakt en zondag rond 08.10 uur weer hervat.

Zondagochtend werden twee lichamen ontdekt. De geborgen lichamen zijn van een 79-jarige man en zijn 51-jarige zoon. De zoon spoelde zondagochtend rond 9.30 uur aan in de Mattenhaven op Neeltje Jans. De vader werd gevonden in het om 11.30 uur aangetroffen wrak van het kajuitjachtje.

Die avond is om 18.00 uur de zoektocht naar de derde opvarende, de 67-jarige vriend van de vader en zoon, wederom gestaakt. Dit omdat de mensen die zochten teveel last kregen van het donker. Maandagochtend is de zoektocht hervat, maar de derde man is nog altijd niet gevonden.

De politie denkt dat het gezelschap op de Noordzee is gaan vissen, maar dat het door de sterke stroming terug landinwaarts werd gebracht waar het in aanvaring is gekomen met een pijler van de Oosterscheldekering. Hierdoor kapseisde het bootje, met de gevolgen van dien. (JL)