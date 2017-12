Mittellandkanaal: matroos overlijdt na val in het water Facebook

2 december 2017

Een 63-jarige matroos is vrijdag 1 december door onbekende oorzaak in het water van het Mittellandkanaal bij Espelkamp terecht gekomen.

De man werd opgemerkt door een getuige op de kant die gespetter en hulpgeroep hoorde. De getuige belde de hulpdiensten en probeerde in afwachting van hun komst de drenkeling een touw toe te gooien. Tegelijkertijd kwam de schipper van het schip in de buurt kijken omdat hij zijn matroos miste. De 63-jarige was kort daarvoor nog in het ruim aan het werk, wilde iets halen, maar kwam niet meer terug.

De brandweer kwam met 25 man ter plaatse. Een aantal van hen ging met overlevingspakken te water en zag kans de drenkeling uitVhet water halen. Ook werd een reddingbootje gebruikt. Na een poging hem te reanimeren werd de man naar het ziekenhuis van Lübbecke gebracht. Daar overleed hij. De politie gaat uit van een ongeluk. (BO)