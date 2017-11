Kraanponton maakt water in Dordts Maartensgat Facebook

DORDRECHT 28 november 2017, 11:55

Het kraanpontonschip Merwemond, dat maandagavond 27 november met een 45 tons kraan aan dek in het Maartensgat in Dordrecht lek raakte en overhelde naar het water, wordt dinsdag geborgen.

1 / 1 Bergers proberen het kraanpontonschip in het Maartensgat voor kapseizen te behoeden. (Foto AS Media) Bergers proberen het kraanpontonschip in het Maartensgat voor kapseizen te behoeden. (Foto AS Media)

Bergers hielden het werkschip stabiel, zodat de kraan die op plezierjachten dreigde te vallen bleef staan. Het lekke pontondeel waar de kraan op staat, wordt mogelijk ter plaatse gerepareerd, meldt de gemeente Dordrecht. De omliggende huizen zijn niet ontruimd, plezierjachten zijn uit de ‘gevarenzone' weggehaald.

De Merwemond van Cornet Nautica uit Werkendam is ingezet voor kadewerkzaamheden in de jachthaven Maartensgat aan de voet van de Grote Kerk in Dordrecht. (DvdM)