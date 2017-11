Roei-evenement stremt Eemskanaal Facebook

GRONINGEN 24 november 2017, 15:55

In verband met het roei-evenement ‘Hel van het Noorden' is het Eemskanaal in Groningen zondag 26 november een groot deel van de dag gestremd.

De stremming bestaat uit twee delen. ‘s Ochtends duurt deze van 09:00 tot 11:45 uur, 's middags van 13:00 tot 17:00 uur. Om te zorgen dat de scheepvaart zich niet al teveel ophoopt, worden de Oostersluis en de bruggen over het Eemskanaal voor en na de stremming extra bediend. Die extra openingen komen er tussen 07:30 en 09:00 uur en van 17:00 tot 19:30 uur. Normaal gesproken zijn de bedientijden ‘s zondags precies tijdens en tussen de stremmingen.

Ook verzorgt Rijkswaterstaat scheepvaartbegeleiding op de kruising van het Eemskanaal met het Winschoterdiep om de doorgaande vaart in goede banen te leiden. (JL)