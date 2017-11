Man verdrinkt in kanaal Gent-Terneuzen Facebook

TERNEUZEN 23 november 2017

Een man is in de vroege ochtend van 20 november verdronken in het kanaal van Gent naar Terneuzen.

De man werd rond 7:30 uur als vermist opgegeven. Met onder meer een helikopter en een sonarboot werd in eerste instantie tevergeefs gezocht. Tegen het eind van de middag kwam ook de brandweer helpen met zoeken en zijn duikers het water in gegaan. Later die avond werd het lichaam van de man in het water gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar spreekt van een mogelijke ‘wanhoopsdaad'. (JL)