19 november 2017, 14:43

Een pleziervaartuig is vrijdagmiddag 18 november tegen kwart over 5 op het Dortmund-Ems kanaal overvaren door een Duitse binnenvaarttanker. De 53-jarige opvarende wist zich uit de motorboot los te maken en bereikte zwemmend de oever, meldt de politie in Duitsburg.