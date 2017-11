Schuttevaer Premium Schipper krijgt 180 uur taakstraf voor overvaren plezierjacht Facebook

ROTTERDAM 15 november 2017, 13:20

De 36-jarige Duitse schipper van de Werner Reich die in oktober 2013 het plezierjacht Bolero overvoer, met de dood van twee opvarenden als gevolg, is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur.