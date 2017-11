Schuttevaer Premium Daverende opening Europort Facebook

Met een daverende klap op de rode knop vuurden de openingssprekers van Europort 2017 samen een confettikanon af. Daarmee begon dinsdagmorgen 7 november de 38ste editie van de internationale vakbeurs in Rotterdam Ahoy.

1 / 1 De confetti-opening van Europort 2017. (Foto Dirk van der Meulen) De confetti-opening van Europort 2017. (Foto Dirk van der Meulen)

Naast 1100 standhouders op 54.000 vierkante meter beursvloer heeft de beurs ook een vol congresprogramma voor de circa 30.000 bezoekers die Ahoy-directeur Jolanda Jansen verwacht. Dinsdag was het volgens Europort-kenners nog vrij rustig in de gangpaden, maar woensdag en zeker donderdag wordt veel drukte verwacht.

In het openingsprogramma riepen de vloggende Young Maritime Representatives (YMR's) Désiré en Peter Paul in het bijzonder leeftijdgenoten op hun maritieme kennis op Europort te verdiepen.

Voormalig volleybalprof Peter Blangé, die deze zomer naam maakte met het Nederlands damesvoetbalteam en nu als innovatiemanager werkt voor de KNVB, legde uit hoe ‘big data' ook teams in de maritieme sector tot winnaars kunnen maken. In een paneldiscussie spraken vier ‘captains of industry' er hun vertrouwen over uit dat, ondanks alle maritieme innovaties, mensen nodig blijven in de sector. Al is dat niet op alle niveaus. ‘In de scheepsbouw is nog steeds veel handwerk dat prima door bijvoorbeeld lasrobots kan worden gedaan', zei STC-bestuurder Astrid Kee. Haar studenten ‘leven al in de toekomst' en krijgen vooral aangeleerd nieuwsgierig te zijn. Directeur Kees Jan Mes van Pon Power ziet bij de meeste functies behoefte aan mensen met computerkennis. En door jonge monteurs met camerasystemen op pad te sturen, ontstaan er in het bedrijf nieuwe coach-functies voor oudere vakmensen. (DvdM)