ROTTERDAM 6 november 2017, 11:50

Driekwart (79%) van de deelnemers aan het Schuttevaer Panel is van plan deze week naar Europort te gaan, een derde van de 109 stemmers (32%) is zeker op de beurs.

Europort, de internationale vakbeurs voor maritieme techniek in Ahoy Rotterdam, is volgens panelleden ‘altijd interessant', ‘goed om kennis van nieuwe ontwikkelingen op te doen', ‘voor het onderhouden van relaties', ‘om te netwerken', ‘het ontmoeten van vakgenoten, klanten en leveranciers', ‘contact te hebben met oud-schippers' en ‘goede deals te sluiten met toeleveranciers'. Bovendien is het ‘een leuke dag uit'.

Toch is de beurs niet besteed aan 12% van de paneldeelnemers, omdat ze elk jaar al een beurs hebben in Gorinchem. Dat Europort niet meer op zaterdag open is of de indruk bestaat dat de beurs ‘alleen nog gericht is op zeevaart', is voor enkele andere stemmers reden om van beursbezoek af te zien. (DvdM)