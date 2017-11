Schuttevaer Premium Bulkcarrier Glory Amsterdam na vijf dagen weer vrij Facebook

De bulkcarrier Glory Amsterdam is weer vrij. Het ongeladen en onder ballast varende zeeschip liep zondag 29 oktober in een storm aan de grond in de Duitse Bocht. Donderdagochtend 2 november wisten slepers het schip weer drijvende te krijgen. De 22 bemanningsleden maken het wel en het schip bleef onbeschadigd.