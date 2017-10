Schuttevaer Premium Dwarsgevallen in de Geldersche IJssel Facebook

Twitter

Email EEFDE 26 oktober 2017, 20:40

Bij het uitvaren van het Twentekanaal is het met zout geladen motorschip Jacob-Hessel uit Woudsend donderdagmorgen 26 oktober dwarsgevallen in de Geldersche IJssel. Het afvarende containerschip Martinique heeft de Jacob-Hessel losgetrokken. De IJssel was enkele uren gestremd.