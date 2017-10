Met moeite It Soal uit gejaagd Facebook

Twitter

WORKUM 24 oktober 2017, 10:16

Bij de start van de 44e Strontrace stond een harde zuidwesten wind. De grote aken en botters werden met moeite It Soal uit gejaagd.

Het glibberige dijkje, helemaal aan het einde in het IJsselmeer, lag pal in de wind en hier mocht de motor bij, het was anders niet te doen. Veel kleine jollen en schouwtjes bleven in de haven van Workum wachten tot het einde van de middag. De wind zou minder worden en voor donker konden de meesten nog hun netjes schieten.

De Zware Stront telt slechts één deelnemer: de klipper Willem Jacob. Zes doen er mee in de lichte klasse. Waarschijnlijk gaat het skûtsje Verwisseling met schipper Bas Krom voor de 6e achtereenvolgende keer winnen en kan daarmee het record van het skûtsje Rust na Arbeid evenaren. Het boltjalkje Nynke is ook snel, maar Richard Willart en zijn mannen missen waarschijnlijk nog voldoende ervaring. (HO)

Volg de Strontweek op www.zeilvracht.nl - volgende week een uitgebreide reportage.