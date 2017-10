Schuttevaer Premium Deuken bij aanvaring tanker met passagiersschepen in Amsterdam Facebook

AMSTERDAM 15 oktober 2017, 13:21

De Belgische binnenvaarttanker Poolzee is zondagmorgen 15 oktober omstreeks 9:00 uur in het riviercruiseschip Angela Esmee gevaren, dat naast het zusterschip Anna Maria Agnes lag afgemeerd op het IJ aan de Sumatrakade in Amsterdam.