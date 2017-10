Losgeraakte trap oorzaak stremming sluis Lith Facebook

Twitter

Email LITH 12 oktober 2017, 16:44

Door een losgeraakte trap was de oude kolk van de Prinses Maximasluizen van donderdagochtend 12 oktober tot in de middag gestremd.

Het is niet duidelijk hoe de trap los kon raken, maar volgens een medewerker van de sluis is dat niet gebeurd door een ongeluk. Rond 15.15 uur was er een aannemer aanwezig om te bekijken hoe het euvel kon worden verholpen. De verwachting dat de stremming daarna snel zou worden opgeheven kwam uit; rond 15:50 uur werd er weer geschut.

De scheepvaart heeft weinig tot geen extra hinder ondervonden van de stremming. (JL)