WEURT 26 september 2017, 20:59

De lege binnenvaarttanker Tinaco is zondag 24 september op de Waal bij Weurt in aanvaring gekomen met het geladen droge-ladingschip Oriana.

1 / 1 De Oriana heeft de tanker Tinaco over meters opengereten. De Oriana heeft de tanker Tinaco over meters opengereten.

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend rond 5.30 uur. De enkelwandige tanker liep daarbij forse schade op. Er ontstond boven de waterlijn een groot gat in de kop en de zij van het schip.

De Oriana leek minder beschadigd, al is ook haar boeg behoorlijk gehavend.

Na de aanvaring konden beide schepen op eigen kracht een kegelplaats op het Maas-Waalkanaal buiten sluis Weurt bereiken. De Oriana mocht al snel haar reis naar Neuss vervolgen.

Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is er geen gevaar voor de omgeving geweest. ‘De tanker was leeg en de Oriana beladen met bulkgoed, waarvan we weten dat het geen gevaarlijke stof was.'

Hoe de aanvaring kon gebeuren is niet bekend. De politie en Inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De landelijke eenheid van de politie twitterde direct na het ongeluk al dat er geen gewonden waren gevallen en evenmin milieuschade was opgetreden. (JL)