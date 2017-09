Bij een aanvaring tussen de Belgische cementtanker Tarsis en de veerpont Gorinchem X zijn dinsdagochtend 26 september op de Beneden-Merwede twee mensen gewond geraakt.

Het gaat om de schipper en de matroos van de veerpont. De schipper is overgebracht naar het ziekenhuis, het is nog onduidelijk hoe hij eraan toe is.

De aanvaring gebeurde in de mist rond 7.30 uur. Bij het ongeluk liep de veerpont aanzienlijke kopschade op. De cementtanker zou minder zijn beschadigd. Op de cementtanker vielen voor zover bekend ook geen gewonden.

Volgens een woordvoerder vanĀ Riveer , de eigenaar van de veerpont, waren er geen passagiers aan boord van de pont toen het ongeluk gebeurde. De bemanning van de Tarsis wilde geen commentaar geven.

De veerpont was in november 2016 ook al betrokken bij een aanvaring. Toen raakten vier mensen gewond en raakte de pont eveneens zwaar beschadigd. (JL)