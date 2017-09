Eerste herfststorm stremt veel bruggen en sluizen (+ Storify) Facebook

DEVENTER 13 september 2017, 13:00

Bruggen in grote delen van Nederland draaien vandaag niet in verband met de storm die over het land trekt. Ook verschillende sluizen houden de deuren dicht.

De herfststorm vanaf de RWS71. (Twitterfoto RWS71 @GZW_Tjeerd)

In Friesland zijn alle bruggen buiten gebruik gesteld. Verder zijn ook de sluizen van Harlingen en Kornwerderzand gestremd.

Ook in Groningen gaan de bruggen niet open en de zeesluis bij Delfzijl levert volgens de website van Rijkswaterstaat slechts ‘beperkte service'.

In Overijssel zitten de Eilandbrug en de Meppelerdiepbrug dicht.

Verderop, in Flevoland, is er geen bediening van de Ramspolbrug en de Ketelbrug.

In Amsterdam gaat de Schellingwouderbrug niet open en ook in Zuid-Holland zijn veel stremmingen. De Merwedebrug, Alblasserdamsebrug en de Wantijbrug blijven dicht, evenals de bruggen over de Goereesesluizen.

In Zeeland zijn de bruggen over de Zandkreeksluis en over de Bergsediepsluis tijdelijk buiten gebruik genomen.

In Brabant en Limburg draait ook geen van de bruggen over de kanalen, en de brug over de Volkeraksluizen en de Merwedebrug draaien evenmin.

Het KNMI verwacht dat rond 20 uur in heel Nederland de wind zal gaan liggen. De verwachting is dat dan ook de normale bedieningstijden weer zullen worden aangehouden. (JL)