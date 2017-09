Rijksvaartuigen op online veiling Facebook

In opdracht van Domeinen Roerende Zaken worden binnenkort drie voormalige Rijksvaartuigen online geveild. Dat gebeurt op veilingplatform BVA Auctions, tussen 11 en 18 september.

Het gaat om de patrouillevaartuigen Stormvogel en RV-180 en het onderzoeksvaartuig Schollevaar. De laatstgenoemde boot was in gebruik bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu als visserijonderzoeksvaartuig.

Op de Stormvogel en Schollevaar kan vanaf 11 september worden geboden, de RV-180 is een dag later beschikbaar. De veiling sluit op maandag 18 september.

Bezichtiging

Het patrouillevaartuig Stormvogel is in 1964 gebouwd op de werf C. van Lent & Zn in De Kaag naar een ontwerp van scheepsarchitect De Voogd. Het schip is in 1984-‘85 gerenoveerd bij Scheepswerf Vooruit in Zaandam. De Stormvogel is maandag 11 september 2017 op afspraak te bezichtigen. Het veilinghuis geeft 175.000 euro als richtprijs.

De Schollevaar is in 1963 gebouwd bij Figee in Vlaardingen en moet circa 90.000 euro opbrengen. Ook dit vaartuig is maandag 11 september 2017 op afspraak bezichtigen.

De RV-180 is een Damen Stan Patrol 3407 uit 2007. Ze werd in het Waddengebied ingezet voor grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee . Het schip is zo ontworpen dat het kan droogvallen op het Wad. De RV-180 is dinsdag 12 september 2017 te bezichtigen op afspraak. Dezelfde dag begint de online veiling en deze sluit vervolgens, net als de veiling van de andere vaartuigen, op maandag 18 september 2017. (JL )