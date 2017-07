Hasselt vol van Hassailt Facebook

Onder grote publieke belangstelling is donderdag 27 juli het evenement ‘Hassailt' in de Hanzestad Hasselt in Overijssel geopend.

Hassailt duurt tot en met zondag 30 juli en wordt iedere 5 jaar georganiseerd in samenwerking met de vereniging het historisch bedrijfsvaartuig (LVBHB).

De meer dan 200 historische schepen liggen afgemeerd in de stadsgracht en aan de kade aan het Zwartewater. Op enkele schepen kan men een kijkje aan boord nemen. Zaterdag is te zien hoe de schepen vroeger werden geladen en gelost. (SW)