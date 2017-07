Waterpolitie schrijft geen bonnen meer uit, kans op bekeuring blijft Facebook

De Waterpolitie gaat in ieder geval tot eind augustus geen bekeuringen meer uitschrijven. De politiemensen gaan de komende maand wel weer varen, maar geven bij geconstateerde overtredingen slechts waarschuwingen in plaats van bekeuringen. Niettemin blijft de kans op een bekeuring aanwezig, waarschuwt de korpsleiding, aangezien agenten van andere korpsonderdelen daar wel actief blijven handhaven. ‘Uitgangspunt blijft dat iedereen zich aan de regels dient te houden. Boete of geen boete.'

De politiemensen van de Landelijke Eenheid (LE), die politietaken op het water verrichten, voeren al zo'n 50 dagen actie in een conflict met de werkgever over de personeelsbezetting. Met de actie ‘Boten aan de kant' gingen ze nog wel aan het werk, maar bleven de boten aan de kant, tenzij er sprake was van een noodsituatie. Tientallen speedboten en twaalf grote schepen bleven daardoor vijftig etmalen aan de ketting liggen, met volgens de politievakbonden ‘alle gevolgen van dien voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid op en nabij de Nederlandse waterwegen.' Omdat dit niet voldoende bleek riepen de vakbonden ACP, NPB en ANPV de collega's op vanaf donderdag 27 juli over te gaan op een scherpere actie.

Reactie korpsleiding

Dat een deel van de politie te water geen boetes uitdeelt, ontslaat recreanten en beroepsvaart niet van de plicht om zich aan de regels te houden, stelt de korpsleiding in een reactie. Los daarvan is de kans op een bekeuring na een overtreding op het water nog altijd aanwezig. Naast de betreffende collega's van de Landelijk Eenheid houden ook collega's van de tien regionale eenheden toezicht op rivieren en meren. Bijvoorbeeld in gebieden met veel recreatievaart, zoals in Friesland, maar ook in grote en kleine havens. Deze agenten blijven als de situatie daarom vraagt wel degelijk boetes uitdelen.

De korpsleiding geeft aan dat zij al tegemoetgekomen is aan een deel van de wensen van de medewerkers bij de Landelijke Eenheid. Zij blijft bereid om in goed overleg samen te zoeken naar mogelijkheden om de verschillen te overbruggen.

Actief protest

Volgens de bonden zijn nieuwe acties nodig om korpschef Erik Akerboom van de ernst van het probleem te overtuigen. Ze zien zich door de werkgever gedwongen de collega's tot een scherpere actie op te roepen. ‘Er hebben inmiddels de nodige formele en informele gesprekken met de minister en de korpsleiding plaatsgevonden. Helaas lijken ze nog altijd onvoldoende bereid een eind te maken aan de onvrede op de werkvloer over het aantal medewerkers in de functie gezagvoerder zeevaart.'

Akerboom blijft volgens de bonden vasthouden aan aantallen gezagvoerders die te laag zijn om het politiewerk op het water op een verantwoorde manier te kunnen doen. Daarbij steekt het enorm dat de werkgever vooral voor deze ‘onevenwichtige personeelsbezetting' gekozen heeft om kosten te besparen. Wat de bonden betreft zouden de functionele behoeften van de organisatie en de mensen die er werken bij dit soort keuzes doorslaggevend moeten zijn.

Nautische ervaring weg

‘Kort samengevat', zeggen de bonden in een persverklaring: ‘Er is al heel wat nautische ervaring wegbezuinigd en dat moet worden teruggedraaid. Daarnaast weigert de korpschef in hun functiebeschrijving specifiek het werkveld water te benoemen, waardoor deze collega's ook (tegen hun zin) ingezet kunnen worden op spoor en weg.'

De actie gaat door tot eind augustus, juist in de periode dat er met alle pleziervaart op plassen, meren en rivieren topdrukte is op het water. Normaal gesproken deelt de waterpolitie in een zomermaand zo'n duizend bonnen uit voor te hard varen, huftergedrag op het water, of het veroorzaken van gevaarlijke situaties. (EvH)