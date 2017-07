CLIP #4 ‘Ich kann er nog tussen' - BPR-reactie Flobbe: ‘Ja, dat kan’ Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM [update] 28 juli 2017, 14:00

‘Ich kann er nog tussen', moet de schipper van dit Duitse zeiljacht hebben gedacht toen hij tussen een 110 meter lange tanker en het 171 meter lange koppelverband Maranta van schipper-eigenaar Riemer Kingma voer. Regelgevingsspecialist Geert Flobbe noemt alle ophef over het filmpje onterecht.

1 / 1 Een Duits jacht wringt zich tussen een 110 meter lange tanker en het 171 meter lange koppelverband Maranta aan de Haparandadam in Amsterdam. (Beeld uit video) Een Duits jacht wringt zich tussen een 110 meter lange tanker en het 171 meter lange koppelverband Maranta aan de Haparandadam in Amsterdam. (Beeld uit video)



(Video: Heere Heeresma jr)

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr.

Ophef onterecht

Gepensioneerd politieman Geert Flobbe, die in de binnenvaart geldt als BPR-expert, vindt de ophef over het filmpje onterecht. De Maranta was gestopt met oversteken en werd gaande gehouden. Het jacht hoort op het IJ zoveel mogelijk stuurboordswal te houden en volgens Flobbe's inschatting was daar ook alle gelegenheid voor, schrijft hij in een reactie aan Schuttevaer. Geert Flobbe begon ooit zelf in de binnenvaart, is tegenwoordig actief pleziervaarder op een klein schip. Daar tussenin was hij 40 jaar bij de waterpolitie, waarvan de laatste 20 jaar als specialist wet- en regelgeving. Hieronder zijn reactie op het filmpje.

Door Geert Flobbe

Op Schuttevaer.nl zie ik een filmpje van een klein motorschip (zeiljacht op de motor) dat op het IJ, stuurboordwal varend, het blauwe bord van het koppelverband Maranta negeert. Ik zie op het filmpje een aan de autosteiger gemeerd schip waarvan de bemanning nog bezig is met een auto van of aan boord zetten.

De Maranta is op dat moment niet dichter naar de steiger aan het varen, maar houdt het schip gaande en laat naar schatting zo'n twintig meter vrij aan zijn bakboordkant. Op het roefdek staat de autokraan overeind en is een auto als hijs al aangeslagen. Te zien is dat iemand uit de stuurhut komt en armgebaren maakt naar de jachtenschipper.

Het filmpje is voorzien van smaakmakende tekst. De filmer vindt iets van de situatie en de door hem per telefoon benaderde schipper van de Maranta ook. Vervolgens vinden reageerders van alles. Maar wat zegt het BPR hierover?

Stuurboordwal

Allereerst geldt op het Noordzeekanaal en IJ voor kleine schepen de verplichting stuurboordwal te varen (art.9.04 lid 2; bijlage 15a punt 2 en 23). Er staat in dat artikel: ‘zoveel mogelijk'. Als een groot schip met blauw bord oversteekt kan dat stuurboordwal houden daardoor onmogelijk worden. Maar de Maranta stopt met oversteken. De Maranta houdt het schip gaande en laat ook aan bakboord ruimte vrij.

De Maranta, die kennelijk aan bakboord wil aanleggen, mag dat ‘verlangen' kenbaar maken met het blauwe bord (art.6.04a lid 2). De kleine tegenligger moet volgens het BPR voorrang verlenen aan de Maranta, waarbij het ‘bij voorkeur' op het blauwe bord moet reageren (art.6.04a lid 4). Hier zit dus ruimte voor een afweging. Volgens de officiële toelichting bij het BPR is dat bewust gedaan omdat bijvoorbeeld achteropkomende grote schepen voor het kleine schip bij het naar bakboord uitwijken een direct gevaar zouden kunnen opleveren.

Het filmpje laat niet zien of er zulke grote schepen op korte afstand naderen. Mocht dat wel het geval zijn dan heeft de schipper van het kleine schip verstandig gehandeld en ook nog helemaal conform het BPR! Was dat gevaar er niet dan had bij moeten reageren op het blauwe bord door ‘stuurboord op stuurboord' te ontmoeten.

Voorrang

Heeft hij dan door zijn verkeerde keuze impliciet geen voorrang verleend? Dat is hij immers volgens art.6.04a lid 4 BPR verplicht. Daarvoor kijken we in art.6.03 lid 4 BPR. Moest door de manoeuvre van het kleine schip de Maranta koers of snelheid wijzigen? Op het filmpje is daar niets van te zien. Het zou zomaar kunnen dat vijf minuten later dat schip nog steeds in dezelfde positie heeft gelegen (te wachten totdat de autosteiger vrij kwam).

Er is naar mijn mening ten onrechte ophef gemaakt over dit voorval. Als de Maranta met blauw bord over was gestoken om aansluitend te gaan aanleggen aan een vrije autosteiger, dan was hier sprake geweest van een ernstige overtreding door het kleine schip; ronduit gevaarlijk vaargedrag. Maar dat was nu niet het geval.

Blauw bord

En ja, het schort vaak aan reglementenkennis bij schippers van kleine schepen. Overigens ook bij schippers van grote schepen. Deze zomer overkwam het mij (afvarend met een klein schip) driemaal op Maas respectievelijk Geldersche IJssel dat opvarende grote schepen wel bakboordwal voeren, maar voor mij geen blauw bord toonden. Ik kreeg contact per marifoon, stelde voor ‘stuurboord op stuurboord' te ontmoeten, want dat was kennelijk de bedoeling en vroeg waarom ze dan geen blauw bord zetten. Tweemaal was het antwoord: ‘Dat hoeft niet voor recreatievaart'. Volkomen in strijd met het BPR dus en oerdom, want waarom zou je onduidelijkheid creëren?

Vroeger kon het een heel gedoe zijn om die blauwe vlag, die om de stok gewaaid was, weer naar het uiteinde van de stok te trekken. Tegenwoordig is het een druk op de knop. Toch? En de derde die ik zonder blauw bord tegenkwam antwoordde: ‘Dat snappen jullie toch niet'. Onverschilligheid dus.

Varen doe je samen

Het project ‘Varen doe je samen' probeert tegen onkunde en onverschilligheid iets te doen. Het kan geen kwaad als meer schippers (van grote en kleine schepen...) op die website eens rond zouden neuzen. Overigens staat in de daar te vinden brochure over ‘het blauwe bord' ten onrechte nog dat kleine schepen op Boven-Rijn en Waal stuurboordwal moeten houden. Ik mag helpen de brochure te herschrijven want sinds 01-01-2016 is die stuurboordwalplicht voor kleine schepen daar opgeheven. Wist u dat?