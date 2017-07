Houtschip Mosvik twee keer in problemen Facebook

De kustvaarder Mosvik is maandag 17 juli voor de tweede keer in een week door een technisch mankement in de problemen gekomen. Dit keer voer de Mosvik in de Ostuferhafen in Kiel tegen een laad- en losplaats.

1 / 1 Een technische defect met het ballastwatersysteem zorgde ervoor dat het ms Mosvik opnieuw in de problemen kwam in de Kieler Förde. (Foto Havariekommando) Een technische defect met het ballastwatersysteem zorgde ervoor dat het ms Mosvik opnieuw in de problemen kwam in de Kieler Förde. (Foto Havariekommando)

De problemen begonnen toen de deklading van de Mosvik opnieuw op de plek moest worden gezet. Waar het schip lag afgemeerd, was daarvoor geen geschikte kraan te vinden. Aan de andere kant van het havenbekken was dat wel het geval. Voordat de kapitein daar ging aanleggen, wilde hij vaart minderen door achteruit te slaan. Vanwege een technisch defect lukte dat niet. De Mosvik voer met een snelheid van 1,5 tot 2 knopen tegen de kade. De totale schade kan de Wasserschutzpolizei van Kiel nog niet geven. Er raakte niemand gewond.

Slagzij

Deze aanvaring volgde op problemen met het ballastwatersysteem op 14 juli. De Mosvik had net pakketten hout geladen, toen ze rond de 30 graden slagzij naar bakboord begon te maken in het Kieler fjord. Daardoor kwamen zo'n 30 pakketten hout in het water terecht. Slepers wisten het schip in veilige haven te brengen. (EvH)