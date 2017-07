Schade Limmel melden bij Rijkswaterstaat Facebook

Twitter

ROTTERDAM 13 juli 2017, 15:54

Binnenvaartschippers die vorige week schade hebben geleden als gevolg van de stremming van het Julianakanaal dagen in verband met de onklaar geraakte keersluis in Limmel, kunnen dit melden bij Rijkswaterstaat.

Koninklijke BLN-Schuttevaer kreeg hier vragen over van schippers. Het kan bijvoorbeeld gaan om misgelopen reizen, omvaren of vakantieplannen die in de knel zijn gekomen. BLN heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat schadeclaims kunnen worden gemeld bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. De juridische afdeling kan dan met de claim aan de slag.

De Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat vindt u achter deze link: contactformulier

Om een goed beeld te krijgen van de schade die de stremming heeft veroorzaakt, wil BLN ook graag een afschrift van de schademelding. Die kan worden gemaild naar lenyvantoorenburg@bln.nl (EvH)