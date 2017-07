Gewonden bij jachtbrand Minden Facebook

Twitter

MINDEN 12 juli 2017, 13:00

Acht brandweerlieden zijn dinsdagavond 11 juli gewond geraakt bij de explosie in het motorjacht Gina in de Hahler Hafen in Minden.

De brandweer rukte dinsdagavond tegen 22.30 uur uit vanwege rookontwikkeling aan boord van het jacht. Toen ze volgens de Berliner Morgenpost met een beademingsmasker aan boord gingen om de oorzaak te onderzoeken, volgde een grote explosie, waarbij onderdelen van het jacht meters de lucht in werden geblazen.

De schade is zo groot dat het waarschijnlijk moeilijk wordt de oorzaak van de brand te achterhalen. Er werd gespeculeerd dat door de hitte van de brand accu's kunnen zijn geëxplodeerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Na de explosie gingen duikers te water omdat niet duidelijk was of er wellicht opvarenden van het jacht in het water waren beland. Maar dat bleek niet het geval.

Bij de brand raakten ook twee andere jachten beschadigd en een geparkeerde auto werd totaal vernield. De politie schat de schade op 500.000 euro. (MdV)