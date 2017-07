Doden bij kapseizen Nederlands zeiljacht voor Oostende (video) Facebook

Bij het kapseizen van het Nederlands zeiljacht Capella met zes opvarenden, zaterdagmorgen 1 juli ter hoogte van Oostende, zijn twee van de zes opvarenden verdronken. Een 18-jarige man wordt nog vermist.

1 / 1 De Capella net voor de start van de Light Vessel Race. (Foto Facebook / Royal Belgian Sailing Club) De Capella net voor de start van de Light Vessel Race. (Foto Facebook / Royal Belgian Sailing Club)

De Capella nam deel aan The Light Vessel Race, een lange afstands zeilrace die 's nachts uit Zeebrugge was vertrokken, en raakte door nog onbekende oorzaak om 08:20 in de problemen. Er was volgens het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum geen noodsignaal, waardoor de reddingsdiensten pas om half drie ‘s middags in actie kwamen.

Naar verluidt zou er een krachtige wind (22-27 knopen, 6 Beaufort) met windvlagen tot 32 knopen (7 Beaufort) hebben gestaan met golven tot twee meter hoog. Volgens een deelnemer aan de race was de zee onrustig, maar niet abnormaal stormachtig. Aan het begin van de avond werd het wrak van de Capella gevonden en uit het vaarwater gesleept. De kiel zou zijn afgebroken.

Schipper Frans Maas (79) en bemanningslid Freddy Franssens (70) kwamen bij het ongeluk om het leven, bevestigt Watersportvereniging Breskens. Drie opvarenden, op tien mijl uit de kust gered door een baggerschip, werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis in Brugge gebracht. Zij zaten urenlang op de romp van het omgeslagen jacht.

Frans Maas is internationaal bekend als jachtontwerper. Hij was de huisontwerper van Zaadnoordijk Yachtbuilders/C-Yacht. Zijn grootste bekendheid in de Nederlandse jachtbouwwereld genoot hij met de Standfast-ontwerpen van Standfast Yachts uit Breskens. (DvdM)

Zeiljacht Capella gekapseisd tijdens Light Vessel Race: 2 doden en 1 vermiste from ClubRacer on Vimeo.