De 35ste Schuttevaerrace heeft een nieuwe startlocatie. Dit jaar zal de Schuttevaerrace niet meer zoals van oudsher vanuit de Oude Haven in Stavoren vertrekken, maar zal de start vrijdag 30 juni vanuit de Marina Buitenhaven in Stavoren plaatsvinden.

1 / 1 Route van het looptraject bij nieuwe Startlocatie Schuttevaerrace. Route van het looptraject bij nieuwe Startlocatie Schuttevaerrace.

Donderdag 29 juni begint de Schuttevaerrace met 's avonds de inschrijving om 17:00 bij de Potvis. Alle schepen zijn deze dag voorafgaand de race welkom op de Marina Buitenhaven. Vrijdag 30 juni zal de race om 7:00 van start gaan voor de Potvis. Daarnaast is het looptraject dit jaar veranderd. Het eerste traject loopt rondom de Marina Binnenhaven terug naar de Marina Buitenhaven waar de schepen liggen afgemeerd. Meer details zijn te vinden in de wedstrijdbepalingen op de site van de Schuttevaerrace.

De race zal ongeveer 48 uur duren en eindigt na een traject van zeilen, hardlopen en fietsen op zondag weer in de Potvis. De start is vanuit Stavoren en zal op verschillende locaties plaatsvinden zoals, Texel, Harlingen, Vlieland en Terschelling. Het is een ultieme test die uithoudingsvermogen van de bemanningsleden op de proef stelt.

De volledige race is live te volgen via de website www.schuttevaerrace.nl. Elk team heeft een tracksysteem mee aan boord tijdens het zeilen, hardlopen en fietsen. Zo kan iedereen vanaf de wal hun favoriete team aanmoedigen.