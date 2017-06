Ere-VBR-voorzitter Amand Bauwens (76) overleden Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN [update] 16 juni 2017, 13:00

Zondag 11 juni overleed in het Gouden Anker in Antwerpen, het rusthuis voor binnenvaarders, Amand Bauwens in de leeftijd van 76 jaar. Hij was oud-schipper van het ms Patria, maar werd vooral bekend als voorzitter van de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart.

1 / 1 Ere-voorzitter Amand Bauwens overleden. (Archief Justin Gleissner) Ere-voorzitter Amand Bauwens overleden. (Archief Justin Gleissner)

Als voorzitter van de VBR had Amand Bauwens zitting in tal van beroepsorganisaties, zoals Promotie Binnenvaart, het Fonds voor de Rijnvaart en het Instituut voor Transport langs de binnenwateren. Als redactie van Schuttevaer onderhielden we zelf de beste contacten met Amand, op wie we voor informatie nooit vergeefs een beroep deden.

De teraardebestelling van Amand Bauwens heeft vrijdag 16 juni om 11.00 uur plaats in de Sint-Cordulakerk aan het Sint-Cordulaplein in Schoten. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in voornoemde kerk. (JG)