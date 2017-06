Auto bijna te water, schip remt val Facebook

Een bestuurster van een personenauto is in de nacht van zaterdag op zondag 11 juni in de Rotterdamse Maashaven bijna letterlijk tussen de wal en het schip geraakt.

1 / 1 De auto met drie inzittenden werd in de val van de Maashavenkade geremd door een afgemeerd binnenvaartschip. (Foto Zeehavenpolitie Rotterdam) De auto met drie inzittenden werd in de val van de Maashavenkade geremd door een afgemeerd binnenvaartschip. (Foto Zeehavenpolitie Rotterdam)

De vrouw had geen rijbewijs en reed met haar auto de Maashavenkade af en zou zo met haar twee medepassagiers de haven in zijn gereden als er geen binnenvaartschip aan de kade lag afgemeerd. Volgens de Zeehavenpolitie Rotterdam zou het dan minder goed met haar en de passagiers zijn afgelopen. Nu kwamen ze met de schrik vrij.

De bestuurster kreeg wel een proces verbaal voor het rijden zonder rijbewijs. En behalve de schade aan haar auto en de opruimkosten daarvoor, kan ze ook een aardige rekening verwachten voor de schade aan het binnenvaartschip en het vernielde straatmeubilair. (EvH)