De politie is een onderzoek gestart na het overlijden van een 14-jarige jongen uit Helmond zaterdagmiddag in de Maas bij Well (gemeente Maasdriel). De jongen zou zijn overvaren door een waterscooter.

De hulpdiensten werden zaterdagmiddag 27 mei rond vijf uur gealarmeerd dat er een jongen werd vermist in het water. Direct is er met boten en een helikopter naar de jongen gezocht. Rond kwart over zes werd hij door duikers van de brandweer aangetroffen in het water. Hij is door de hulpdiensten gereanimeerd, maar dit mocht helaas niet meer baten.

Volgens getuigen zou de jongen zijn overvaren door een waterscooter. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het overlijden en heeft één persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Onderkoeld

Een zwemmer is in de Waal bij Tiel zaterdagavond in de problemen gekomen. Hij slaagde er zelf in om de kant te bereiken. Volgens de Gelderlander is de zwemmer met onderkoelingsverschijnselen door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Rijkswaterstaat waarschuwt al jaren voor de gevaren bij het zwemmen en doet dat ook nu weer. Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor het springen van bruggen.

Zwemmers riskeren een boete van 140 euro als men zwemt:

in gedeelten van de vaarweg bestemd voor de doorgaande vaart in rivieren

in kanalen,

in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen,

in de buurt van een brug, sluis, stuw,

in de routes van veerponten, in en rond havens,

in snelvaargebieden,

op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied. (SW)