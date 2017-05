PostNL bezorgt Schuttevaer Facebook

Abonnees die vandaag, vrijdag 19 maart, hun vaste Schuttevaer-bezorger zonder bestelling voorbij zien lopen, hoeven zich geen zorgen te maken. De krant wordt vandaag bezorgd door PostNL.

De klantenservice krijgt momenteel veel verontruste lezers aan de lijn. ‘Ze zien de bezorger voorbij lopen en zijn bang dat ze de krant nu pas volgende week krijgen', zegt Wijnie van Wilgen van klantenservice. ‘Er is iets misgegaan bij de drukker, waardoor normale bezorging niet lukte. Maar de drukker heeft alles op alles gezet om te zorgen dat onze abonnees vandaag wél hun krant krijgen. Dus wij rekenen erop dat het voor elkaar komt.'

Schuttevaer is er veel aan gelegen dat iedereen zijn krant op vrijdag bezorgd krijgt. Heeft u (vaker) klachten over de bezorging, laat het ons weten. Een telefoontje naar 0570-504325 of mail naar klantenservice@schuttevaer.nl en wij zorgen dat het in orde komt. (PN)