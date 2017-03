Vader en zoon redden schipper uit Kalkhaven Facebook

Twitter

Email DORDRECHT 20 maart 2017, 16:17

Een 62-jarige schipper uit Dordrecht is zondagmiddag 19 maart in de Kalkhaven in Dordrecht over boord gevallen. Hij werd gered door twee aanwonenden.

De schipper viel omstreeks 12:15 uur van zijn schip bij het schoonmaken in de Kalkhaven, nabij de Achterakkers. Een vader en zijn zoon zagen het gebeuren, sprongen de man achterna en wisten hem weer aan boord te krijgen. Na onderzoek door ambulancepersoneel is de man voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De twee helden krijgen van een ambulancemedewerker op Twitter lof toegezwaaid voor hun ‘levenreddende actie met gevaar voor onderkoeling'. Volgens een politiebericht op Facebook hield niemand iets over aan het incident en hebben vader en zoon ‘een daad verricht waar zij (en wij allemaal) trots op mogen zijn'. (DvdM)