DEN HAAG [update] 17 maart 2017, 18:00

De boten van de waterpolitie blijven voorlopig aan de kant. Volgens een woordvoerder van de waterpolitie zit er geen enkele beweging in de onderhandelingen met de leiding van de eenheid. ‘We doen er alles aan om snel tot een oplossing te komen, maar tot dan blijven de boten gewoon aan de kant.’

'Geen dienst'. Alle politieboten blijven voorlopig aan de kant. (Twitterfoto Politievakbond ACP)

De schepen van de Waterpolitie Landelijke Eenheid (LE) liggen als vanaf 14 maart 12 uur aan de kant. De 150 politiemannen en -vrouwen van de dienst varen niet meer. Twaalf grote schepen en een veelvoud aan speedboten en RIB's blijven liggen aan de kant. Hoewel de politiemannen en -vrouwen niet meer uitvaren, blijven ze wel werken en beschikbaar voor noodmeldingen. Oorzaak is een conflict met de leiding van de eenheid. Deze houdt volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP strak vast aan haar budget en kan daardoor niet voorzien in voldoende nautische functies om goed en veilig op het water te kunnen werken.

‘Er wordt door de leidinggevenden niet vanuit de professie gekeken. Keer op keer wordt gefocust op de financiële cijfers. Wat collega's nodig hebben om hun werk te doen, speelt simpelweg geen rol. Zij leggen nu de boten aan de ketting omdat ze niet langer willen toekijken hoe hun vak kapot wordt bezuinigd.'

Zes jaar onvrede

De actie ‘boten aan de kant' is het gevolg van zes jaar onvrede bij de waterpolitie. Daarbij kwam het met name in het afgelopen jaar tot grote bijeenkomsten waarbij spanningen tussen de leiding van de eenheid en de collega's hoog opliepen. De leiding van de eenheid besloot daarop dat een werkgroep met een adviesrapport zou komen over wat de waterpolitie na de reorganisatie nodig heeft. Uitgangspunt daarbij waren de taken en verantwoordelijkheden die de politieorganisatie bij de waterpolitie legt. Toch staat in een conceptversie van het rapport opnieuw het budget centraal.

Ook bij de Zeehavenpolitie (Eenheid Rotterdam) kreeg een werkgroep de taak om een adviesrapport te schrijven. Maar de Eenheid Rotterdam hield minder strak vast aan haar budget en stelde dat bepaalde functies nu eenmaal nodig zijn om politiewerk op het water te kunnen verrichten.

Taken

De afwezigheid van de politie op het water heeft volgens vakbond ACP directe gevolgen voor de veiligheid op het water. ‘De circa 150 collega's van de waterpolitie (LE) bewaken met de collega's van de Zeehavenpolitie Rotterdam de veiligheid in de Nederlandse wateren. Zij letten onder meer op gestolen goederen, afvalstoffen en verdovende middelen die via het water worden vervoerd. Maar ook het bestrijden van milieucriminaliteit (onder meer vuilnisdump) en mensensmokkel behoort tot hun takenpakket. Daarnaast controleert de waterpolitie op het aantal uren dat schippers mogen varen- waardoor het risico op aanvaringen vermindert.' (EvH)