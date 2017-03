Schuttevaer Premium Dronken schipper wil aan de reis en belandt in de cel Facebook

ROTTERDAM 7 maart 2017, 23:56

De politie heeft in de nacht van zondag 5 maart in het Rotterdamse havengebied een binnenvaartschipper aangehouden die dronken aan de reis wilde. Dat meldt de Zeehavenpolitie. Omdat hij zich niet wilde identificeren en de agenten de schipper wilden behoeden dronken te gaan varen, belandde de schipper uiteindelijk in een politiecel.