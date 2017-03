STC-Group organiseert toekomstconferentie Facebook

Onderwijsinstelling STC-Group in Rotterdam houdt 23 maart een toekomstconferentie in het kader van het project ‘Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam Zuid'. Daarin staan vragen rondom de maritieme en logistieke beroepen van 2030 centraal.

STC-Group belooft een interessante bijeenkomst voor docenten en bedrijven in deze sectoren. Zo geeft futuroloog Richard van Hooijdonk die middag aan de Lloydstraat 300 in Rotterdam zijn visie op de maritieme en logistieke beroepen van de toekomst. Aansluitend gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek om toekomstscenario's op te stellen.

Interesse om deel te nemen? Klik door naar de digitale uitnodiging; http://eepurl.com/czc9XH of neem contact op met Jonneke de Jong via telefoon 010-44 86 078.