Schuttevaer Premium Storm doet bulkcarrier driften voor Terneuzen Facebook

Twitter

Email TERNEUZEN 24 februari 2017, 14:26

De bulkcarrier Golden Sagenaey is donderdagmiddag 23 februari gaan driften in de Put van Terneuzen. Slepers wisten te voorkomen dat het schip strandde. Meer noemenswaardige maritieme incidenten deden zich voor zover bekend niet voor tijdens de storm die met 10 Bft en windvlagen tot 116 km/u over Nederland raasde.