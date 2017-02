Schuttevaer Premium Gaswolk door fout lossen zoutzuurtanker in Oberhausen Facebook

Twitter

OBERHAUSEN 21 februari 2017, 17:31

Bij het per abuis lossen van de lading zoutzuur uit een binnenvaarttanker in een zwavelzuurtank is donderdag 16 februari bij chemiebedrijf Hamm Chemie in Oberhausen de opslagtank opengesprongen. Acht mensen moesten zich onder doktersbehandeling stellen.