De tradionele binnenvaart zal verdwijnen, schrijft deze waarschijnlijk hoog opgeleide dame. Daar heeft ze hoogst waarschijnlijk gelijk in. Dit gelijk heeft ze natuurlijk al

want de tradionele binnenvaart is al bijna verdwenen. Wat mij verbaast is dat deze

dame een paar zinnen verder ineens zegt; het is niet de bedoeling dat de familie bedrijven gaan verdwijnen, want familie bedrijven zijn flexible bedrijven en de lijnen zijn kort.



Nu zullen de meeste onder ons niet zoveel gestudeerd hebben als deze dame maar

volgens mij hoort het familiebedrijf tot het traditionele binnenvaartbedrijf.

Het word wel een beetje vervelend om door dit soort personen continu weggezet te

worden als een stelletje onderontwikkelde ondernemers die nog bij een petroleum

lantaarn de krant zitten te lezen.

Als ik zie wat de binnenvaart heeft geinvesteerd in containerschepen en moderne

dubbelwandige tankers enz. dan kun je toch niet zeggen dat de binnenvaart de

verlader niet goed bediend.

De traditionele binnenvaart zal versneld verdwijnen als we geen onderhoud aan de kleinere vaarwegen verrichten. Dit soort mensen denkt dat we volgend jaar met 4 duwbakken met een Hercules duwboot er achter naar Parijs gaan varen.

Maar deze dame heeft gelijk en samen met ILT is ze de binnenvaart zachtjes de nek

aan het omdraaien. Heb zelf inmiddels een boete van 5.000,00 ontvangen voor het

langszij meenemen van een dekschuit. Boetes beginnen bij 300,00 en eindigen bij 40.000,00 en hoger voor de ondernemeingen.



Het is een mooi bedrijf maar het gaat toch tijd worden, willen wij overleven, om

een protest te laten horen. Want met angst in lijf, als je een overheidsvaartuig ziet, is

denk ik niet de bedoeling.