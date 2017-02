Schuttevaer Premium Hongaarse tanker op Donau losgetornd Facebook

Twitter

Email LANGENZERSDORF 9 februari 2017, 12:08

Een Hongaarse tanker die vrijdag 3 februari op de Oostenrijkse Donau bij Langenzersdorf aan de grond was gelopen, is dinsdagmiddag 7 februari weer vlotgetrokken.

1 / 1 De Stavo zat van vrijdag tot dinsdag vast op de Donau. (Foto Feuerwehr) De Stavo zat van vrijdag tot dinsdag vast op de Donau. (Foto Feuerwehr)

De Hongaarse tanker was stroomopwaarts onderweg naar Korneuburg. Volgens de politie van Wenen kwam het schip buiten de vaargeul terecht en had de schipper een promillage van 0,74 in zijn bloed.

Dinsdag werd na overleg met de eigenaar begonnen met de berging. Een deel van de lading werd in een andere tanker overgepompt. Nadat 150 ton diesel was overgepompt, kwam de tanker los van de stenige bodem en werd door een ander schip weer naar de vaargeul getrokken. Voor de zekerheid was een oliescherm rondom de tanker aangebracht. De Stavo kon zijn reis vervolgen.

De Stavo (500 ton) werd gebouwd in 1963 bij Smit in Foxhol en voer tot 2007 voor oliehandel A. de Groot in Stavoren. Daarna werd het schip naar Oostenrijk verkocht. (MdV)