KARLSRUHE 5 februari 2017, 22:23

Een binnenvaartschip heeft zaterdagavond 4 februari in de Rijnhaven in Karlsruhe water gemaakt. Een collega binnenschipper en de brandweer moesten er aan te pas komen om het schip te stabiliseren.

De schipper van het met schroot geladen schip belde de politie nadat hij ontdekt dat er water in de machinekamer binnenstroomde. Hij meldde dat hij samen met zijn bemanning het lek niet met eigen middelen dicht kreeg en dat hij dringend hulp nodig had.

Als eerste kwam een collega met zijn schip langszij om ook zijn pompen in te zetten om het water uit de machinekamer te krijgen. De brandweer was toen nog op zoek naar een weg om naar het schip te kunnen komen. Nadat ze via het terrein van een bedrijf het schip wist te bereiken, konden ook de brandweermannen beginnen met pompen.

Daardoor werd het water in de machinekamer langzaam verminderd en kwam het schip weer stabiel te liggen. De pompen hebben de hele verdere nacht gedraaid, totdat duikers de volgende dag het lek wisten te dichten. Daarna kon het schip naar een werf voor een definitieve reparatie. Het water in de haven raakte vanwege de lekkage van het schip niet verontreinigd. (EvH )