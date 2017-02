Schoorsteenbouwer gewond bij Damen in Vlissingen-Oost Facebook

Een man liep verwondingen op toen hij in de in aanbouw zijnde schoorsteen van een schip aan de kade bij Damen in Vlissingen-Oost viel. Dat gebeurde zaterdag 4 februari aan het begin van de avond tijdens werkzaamheden.