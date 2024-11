Vloeibaar gas voor Duitsland gaat naar Zweden en Finland

Protesten tegen overslag LNG op Rügen

De regering van Mecklenburg-Vorpommern, de gemeente Binz op het eiland Rügen en de milieu-beschermingsorganisatie Umwelthilfe hebben klachten ingediend bij de Bondsregering over de overslag door Deutsche Regas van vloeibare LNG in de haven van Mukran. De Oostzeebadplaats Binz en Umwelthilfe stappen al naar de rechter, de verwachting is dat de deelstaatregering zal volgen.