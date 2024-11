Charterlogger Oban sluit seizoen af met 38 reizen

Gebouwd in 1905

Het seizoen 2024 zit erop voor de schoenergetuigde zeegaande charterlogger Oban. Na een tussenstop in Amsterdam gaat ze naar scheepswerf Van Laar in IJmuiden voor de verplichte jaarlijkse onderwaterinspectie. De Oban is van Olaf Broekstra (1969) en Jolan Kanters (1962). ‘Het is een oude haringlogger, gebouwd als zeilschip zonder motor in 1905’, vertelt Jolan. ‘Ze voer naar de Doggersbank om haring te vissen. Ze is gebouwd in Emden en heeft nog het visserijnummer Aurich-Emden 95.’