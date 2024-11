Werf ’t Kromhout heeft de focus op elektrificatie beroepsvaart

De geschiedenis van Werf ’t Kromhout aan de Hoogte Kadijk in Amsterdam gaat terug tot 1757. Sinds 2021 wordt een nieuwe bladzijde van die geschiedenis geschreven, want toen nam Nieuw Kromhout BV de exploitatie van het werfterrein over. Sindsdien richt de werf zich op de elektrificatie van schepen.

‘Raymond Grollé heeft de werf 12 jaar gehad’, vertelt Floris Grootendorst (1976), werfbaas van Werf ’t Kromhout. ‘Hij heeft de werf verkocht aan Eduard Zanen, die zijn vermogen heeft verdiend met Bugaboo-kinderwagens. Hij heeft de Van Gendt Hallen achter het marineterrein gekocht en gerenoveerd om er onder andere een museum voor moderne kunst van te maken. Maar omdat die plek slecht is ontsloten, kreeg hij het idee bezoekers per boot vanaf Amsterdam CS naar de Van Gendt Hallen te brengen. Zo kwam hij erachter dat Werf ’t Kromhout te koop was. New Kromhout BV huurt de werf van Eduard Zanen. Dit bedrijf is ontstaan uit New Electric, een jong bedrijf dat is begonnen met het elektrificeren van boten, onder andere voor de gemeente Amsterdam.

Autoriteit in bouwsector

‘Vervolgens elektrificeerden ze klassieke auto’s en inmiddels zijn ze een autoriteit in Nederland op het gebied van elektrificatie van zwaar materieel voor de bouwsector, zoals asfaltspreiders, walsen en graafmachines. Dus daar zit veel kennis en ervaring op het gebied van elektrificatie. En wij vonden het interessant om daarmee deze werf nieuw leven in te blazen, want er werd hier op een laag pitje gewerkt.’

Grootendorst werd als werfbaas aangesteld. ‘Ik ben een technische duizendpoot, die veel verschillende dingen heeft gedaan op het gebied van techniek. Ik weet veel van accu’s, van mechanische en elektrotechniek. Ik heb een motorfietsenzaak gehad, zat in de decorbouw, in de muziek. De laatste paar jaar in de farmacie, dat vond ik minder leuk. En toen werd ik gevraagd om dit op te zetten.’

Helling

Stadsherstel Amsterdam NV is eigenaar van het onroerend goed van de werf, inclusief Museum ’t Kromhout, waar historische scheepsmotoren worden tentoongesteld. Eduard Zanen is eigenaar van de inventaris, waaronder de dekschuiten, de loods en het huisje.

New Kromhout BV wordt geleid door Anne Kloppenborg, directeur van New Electric, en de investeerder Rob van der Vecht. ‘De werf is een monument en zal om die reden niet verdwijnen’, vervolgt Grootendorst. ‘De gemeente wil graag dat de traditionele functie van deze werf behouden blijft. Maar veel materieel was of is verouderd. Toen wij hier begonnen was de helling niet meer operationeel, omdat de karren te slecht waren. De karren worden vernieuwd, er komt een nieuwe lier en het spoor wordt ook vervangen. Ik hoop dat dit voor het eind van dit jaar is gerealiseerd. Dan moeten we schepen tot 70 ton kunnen hellingen. Schepen van 26 bij 6 meter moeten op de helling passen.

‘Voorheen werden hier veel woonschepen gehellingd voor de periodieke keuring en knippen en scheren. In principe is dat niet wat hier willen gaan doen. We hebben de focus op de commerciële vaart. We zullen vast af en toe een woonschip dubbelen of in de koolteervervanger zetten, maar we willen graag hoogwaardiger werk gaan aantrekken.’

Een beetje wat scheepswerf Bierenbroodspot deed voordat die werd opgekocht door rondvaartrederij Stromma voor onderhoud aan de eigen schepen? ‘Exact. Onze primaire focus is de commerciële vaart, want daarmee hebben we een unieke propositie in de stad. Salonboten en open sloepen kunnen we goed bedienen met onze kraan. En als de helling weer operationeel is ook de grotere schepen. Die moeten nu naar werven in Zaandam uitwijken als ze iets in hun schroef hebben of iets dergelijks.’

Bij de werf werken nu twee mensen fulltime en drie in deeltijd.

E-werf

Grootendorst verwacht geen problemen met overlast voor de omgeving. ‘We hebben laatst de Omgevingsdienst op bezoek gehad en hebben geen gedoe op dat vlak. We hebben een milieuvergunning, we mogen wat geluid produceren en houden rekening met onze buren. In plaats van naaldhamers gebruiken we Tercoo-schijven, die maken een veel vriendelijker geluid.’

Hoeveel schepen kan Werf ’t Kromhout tegelijk helpen? ‘We zijn een kleine werf met beperkte plaats, daar zullen we ervaring mee gaan opdoen. Uiteindelijk moet deze historische werf een E-werf worden. We investeren om onze kade en steigers van laadfaciliteiten te voorzien. En op enig moment zullen we de daken volleggen met zonnepanelen en komt er in de nieuwe dekschuit die gaat komen misschien een grote bufferbatterij van twee megawatt, zodat we hier echt een hub voor elektrisch varen worden. We bouwen veel boten om naar elektrische aandrijving en zijn tevens Bell Marine-dealer en -service center.’

Sexy

Als een mooi recent project noemt Grootendorst twee historische scheepjes die een elektrische refit hebben gekregen. ‘We hebben een Störebro, een Zweedse mahoniehouten merenboot van 7,50 meter, volledig gerestaureerd en van 12 lagen lak voorzien. We hebben hem uitgerust met een Bell Marine van 20 kilowatt. Hij gaat een goeie 20 kilometer per uur, dat is spectaculair. Daar zijn we erg trots op, het is een heel sexy bootje geworden. De andere boot die we deze winter hebben gedaan, de Victorie, is een unieke notarisboot van 7,80 meter en varend erfgoed. Die hebben we ook voor elektrisch varen omgebouwd.’

