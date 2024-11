Rederij de Jong stapt volledig over op HVO100 voor transport van windmolenonderdelen

Biobrandstof

Rederij de Jong uit Maassluis stapt volledig over op HVO100-brandstof voor het transport van windmolenonderdelen voor SIF in Roermond. ‘Deze stap markeert een belangrijke ontwikkeling in onze gezamenlijke inzet voor een duurzamere binnenvaart’, aldus een woordvoerder van Rederij de Jong.