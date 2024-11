EOC vertrouwt op gezond verstand én stuurwachtalarm bij gebruik trackpilot

Stel een stuurwachtalarm in en gebruik je gezond verstand wanneer je vaart op een trackpilot. Op die manier ziet EOC de snelle opmars van het navigatiehulpmiddel in de stuurhut zonder problemen voortgaan. Wel hoopt scheepsverzekeraar dat er snel wet- en regelgeving komt.

Schippers die een trackpilot laten installeren, hoeven dat niet te melden bij EOC. Het varen op de trackpilot is standaard meeverzekerd voor gebieden waar dit is toegestaan. Wel verwacht EOC van de schipper dat hij/zij zich in de stuurhut bevindt. ‘Het is een kwestie van gezond verstand. Zoals ik eerder al opriep: ga niet je auto wassen. Want dat zien we echt gebeuren’, zegt preventiemanager Marnix de Bakker.

De Bakker ziet dat de trackpilot bezig is aan een snelle opmars. Eind vorig jaar had 1 op de 10 binnenvaartschepen deze apparatuur geïnstalleerd. Dat is het afgelopen jaar alleen maar meer geworden, stelt De Bakker. ‘Het is belangrijk je goed te laten instrueren. Neem de tijd voor proefvaarten. Test de noodprocedure: wat gebeurt er als ik het roer weer overneem? En hoe neem ik het roer weer over? Stel de gebruikersinstellingen in op de juiste afmetingen. Pas dat laatste ook aan wanneer je met een extra bak gaat varen, bijvoorbeeld.’

En het leerproces stopt niet na de aanschaf en installatie van de slimme vaarcomputer.

Verleiding

Bij EOC snappen ze het dat schippers kiezen voor een trackpilot. ‘Het leidt tot minder vermoeidheid aan boord en minder slijtage van het stuur- en roerwerk. Bovendien zorgt het voor een lager brandstofverbruik en schepen zijn voorspelbaarder op de vaarweg.’

Maar de scheepsverzekeraar ziet ook nadelen: het leidt tot verminderde kennis van vaargebied en plaatselijke bekendheid en er is de verleiding om andere activiteiten uit te voeren. ‘Er zijn al enkele aanvaringen geweest waarbij een schip met trackpilot was betrokken. Maar ik wil daar geen casussen uitlichten. Het is belangrijk je als schipper te beseffen dat je verantwoordelijk blijft. Auto wassen is één ding, maar ook in de stuurhut zijn er voldoende afleidingen. Daarom adviseren wij een stuurwachtalarm in te stellen. Dat helpt je aandacht erbij te houden’, legt De Bakker uit.

Er zijn momenteel drie grote aanbieders van trackpilots, maar er bestaat nog geen industriestandaard. Daardoor werken de trackpilots verschillend. ‘Zorg dat de bemanning weet hoe de trackpilot werkt. Vraag jezelf af: als ik een aflosser aan boord krijg, wil ik dat die de trackpilot gebruikt? Heeft hij/zij daar kaas van gegeten?’

Wetgever loopt achter

EOC zou het liefst wet- en regelgeving zien voor trackpilots. ‘De wetgever loopt altijd achter, dat is niet gek. Wij gaan daar ook niet op vooruitlopen door als verzekeraar extra eisen te stellen. We willen de innovatie niet afremmen. We leggen de verantwoordelijkheid bij de mensen aan boord. Misbruik het niet, want dat leidt alleen maar tot meer eisen, handhaving en regels.’

Andere tips: Installeer de software bij voorkeur op een separate computer voor de navigatie. Denk ook aan updates, firewall, virusscanners en cyberrisico’s.

Vraag de leverancier om een gebruikershandleiding.

Vraag om een kopie van de uitgevoerde inbouw en testen van de installatie en neem de tijd voor proefvaarten.

Controleer of je track stopt bij sluizen en te lage bruggen. Ook in geval van bruggen waarvoor een opening is vereist. Niet bij elke fabrikant stopt je track, of geeft deze een alarm. Implementeer een wachtalarm.

Doe aan gedegen reisvoorbereiding.

Betrek de bemanning en neem de werkinstructies en de uitleg op in het trainingsprogramma.

Evalueer periodiek de risico’s van het varen met de trackpilot.

EOC heeft een infoblad opgesteld over trackpilots. Raadpleeg deze hier.