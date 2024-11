Overal waar u vaart: het fluisterspelletje

In mijn jeugd was op kinderfeestjes het ‘doorfluisterspelletje’ populair. U kent het wel, de eerste verzint een normale zin en deze wordt bij de volgende in het oor gefluisterd, tot er aan het einde een heel andere zin uitkwam. Onvoorspelbaar, bijzonder en niet te achterhalen, waar dit fout ging. En ergens is dat jammer, omdat dit ook in de dagelijkse praktijk voorkomt. Sommige geruchten zijn ooit ontstaan en lastig uit te roeien.

Verhalen gaan al zo lang rond, dat dit voor waar wordt aangenomen en niemand meer weet hoe deze zijn ontstaan of wie dit heeft gezegd. Er is geen ā€˜hard bewijsā€™ te vinden, wat als basis kan dienen. Dit maakt het lastig te achterhalen waar de boodschap is ontstaan of wat de aanleiding is geweest.

Een voorbeeld: tijdens de Bankencrisis heeft de bank even gebeld met Infrastructuur en Waterstaat en sindsdien mogen schepen van 110 meter met minder bemanning varen. Tot nu toe heb ik in wetteksten gezocht, navraag gedaan bij collegaā€™s en ministeries, maar niemand kan mij laten zien wat er is gewijzigd en door wie. Mocht iemand mij verder kunnen helpen met meer dan ā€˜het verhaalā€™, dan houd ik mij aanbevolen.

Wat ik wel heb gevonden zijn de uitzonderingen die het ministerie in 2011 heeft gemaakt op de regelgeving, die gelden op de Rijn (RSP) en alleen in Nederland van toepassing zijn. Die hebben voornamelijk betrekking op schepen tot 86 meter. Deze uitzonderingen zijn gebaseerd op een onderzoek naar het kleine schip en hebben niets met schepen van 110 meter te maken. Het onderzoek is bovendien in opdracht van het ministerie uitgevoerd en niet door een bank. En dit is niet in de Bankencrisis geweest, maar in 2011.

Geruchten gemixt

Ik kan dus, net als in het spelletje, niet achterhalen wat de oorspronkelijke zin is geweest. Ook weet ik niet wie er in de boodschap iets heeft gewijzigd en wat er is gewijzigd. Misschien zijn er geruchten of ideeƫn met de waarheid gemixt en is zo een nieuwe waarheid ontstaan, die het in de sluis of bij de koffie nog steeds goed doet.

Het delen van informatie via de nieuwsbrief van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is niet alleen om te laten zien waarmee we bezig zijn, maar we kunnen ook de achtergrond meegeven. Hierbij maken we ook een keuze wat we in de nieuwsbrief zetten, zodat dit voor de lezer ook nog behapbaar blijft.

Voor onderwerpen, die we meer aandacht willen geven wordt een podcastĀ gemaakt. Naast meer diepgang is het voordeel dat je niet hoeft te lezen, maar kunt luisteren.

Eenduidig

Tot slot is er ook nog de website binnenvaart.nl, waar de nodige informatie te vinden is en die met regelmaat wordt vernieuwd of aangevuld. Per onderwerp, per ledengroep of via de zoekfunctie op de site is veel informatie terug te vinden. Dit helpt om de boodschap helder en duidelijk te houden en iedereen hetzelfde verhaal te (laten) vertellen. Er wordt veel tijd gestoken in een heldere en duidelijke berichtgeving, die makkelijk is terug te vinden. Het kan dus zijn, dat we bij een vraag verwijzen naar de website of de tekst uit de nieuwsbrief kopiƫren. Zo kan een snel antwoord worden gegeven en krijgt iedereen hetzelfde antwoord: om te voorkomen dat de boodschap halverwege de kring verandert.

Aarzel niet

Mocht u in de sluis of bij de koffie iets nieuws horen, aarzel niet om de informatie te checken op de website, in de nieuwsbrief, of neem contact op met mij of mijn collegaā€™s. Dat mag ook als u een idee heeft hoe we onze informatie toegankelijk(er) kunnen maken.

Hoe leuk de herinnering aan het ā€˜fluisterspelletjeā€™. In het dagelijks leven kunnen we dit beter vermijden en tussendoor blijven checken of de oorspronkelijke boodschap nog klopt.

Een goede vaart!



Beleidsadviseur Sociale Zaken bij Koninklijke Binnenvaart Nederland

h.schreuders@binnenvaart.nl / 078-7820565 Henriƫtte SchreudersBeleidsadviseur Sociale Zaken bij Koninklijke Binnenvaart Nederland/ 078-7820565

Lees ook: Overal waar u vaart: Zeeuws sluisonderhoud Lees ook: Overal waar u vaart: zijn er problemen op de vaarweg dan?